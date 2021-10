Badante senza green pass, niente stipendio e dovrà lasciare la casa degli assistiti

Green pass obbligatorio nei posti di lavoro e anche i badanti devono esserne provvisti altrimenti non potranno più assistere gli anziani. Oltre allo stipendio, non sono dovuti neanche vitto e alloggio.

Badante senza green pass

Nelle faq pubblicate dal governo, viene specificato che se il badante non possiede il green pass "non potrà accedere al luogo di lavoro" e, se è convivente, "dovrà abbandonare l'alloggio". Nelle faq viene poi spiegato che prevale il "diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità dell'assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore". Ai badanti senza certificato "non sono inoltre dovuti vitto e alloggio, oltre allo stipendio".

Sul sito del governo arrivano le delucidazioni ai dubbi espressi a proposito del decreto che impone il green pass sul luogo di lavoro, ed in particolare quello che riguarda il mondo dei/delle badanti.

Assunzione di altro badante

Dunque, se il badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro ma la persona assistita può fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Ciò vuol dire che la famiglia potrà assumere, anche temporaneamente, altro personale. Inoltre il badante sprovvisto di certificazione dovrà abbandonare l’alloggio.

Badante positivo al Covid

Inoltre viene spiegato che in caso di positività al Covid da parte della badante convivente, quest'ultima potrà rimanere nella casa in cui vive. La normativa vigente, infatti, prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena.

© Riproduzione riservata