Black Friday e Cyber Monday 2021: le date d'inizio delle offerte

Novembre è il mese più atteso dagli amanti dello shopping e la data da segnarsi quest’anno (2021) per il Black Friday è quella di venerdì 26 novembre, ma come ogni anno gli sconti dureranno ben più di 24 ore.

Che cos’è il Black Friday e da dove nasce

Letteralmente significa “Venerdì Nero”; alcuni sostengono che il riferimento sia alle vendite dei negozi che passavano dal rosso (negativo) al nero (positivo), mentre altri pensando che il senso sia legato alle auto nere che si incolonnavano in strada davanti ai negozi. Il primo Black Friday risale ormai a quasi cento anni fa. Era infatti il 1924 quando il negozio Macy’s di New York decise che il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento avrebbe applicato grandi sconti su moltissimi prodotti.

Black Friday 2021 Italia: quando inizia

Il Black Friday vero e proprio sarà il 26 novembre (da mezzanotte), data in cui saranno effettuati sconti estremamente vantaggiosi su ogni tipo di prodotto, dall’abbigliamento alla tecnologia, dagli accessori agli elettrodomestici. Ma come siamo ormai abituati da anni, gli sconti inizieranno in molti casi prima del 26 novembre.

Black Friday, quali i negozi coinvolti

Gli sconti e le promozioni saranno effettuati sia nei negozi fisici sia in quelli online.

Cyber Monday

Da qualche anno al Black Friday si aggiunge infatti il Cyber Monday, che nel 2021 sarà il 29 novembre. Ad essere scontati saranno in particolare i prodotti tecnologici ed elettronici: quindi smartphone, tablet, computer, portatili, videogiochi e tanto altro. Molti negozi e soprattutto le grandi catene commerciali hanno esteso il periodo dei saldi a tutto il mese di novembre, che è stato così ribattezzato “Black November”.

