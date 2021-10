Pensioni: a novembre pagamento anticipato, il calendario

Le pensioni verranno pagate in anticipo anche a novembre e sarà così almeno fino alla fine dello stato di emergenza che è stato fissato al 31 dicembre 2021. Le pensioni in contanti vengono pagate presso gli uffici di Poste Italiane secondo un calendario che divide i percettori in ordine alfabetico tenendo conto della lettera iniziale del cognome.

Pensioni, quando verranno pagate presso gli uffici postali

Le pensioni, anche quelle di novembre, vengono pagate in anticipo a partire dal mese precedente quello di competenza, quindi a ottobre. In attesa del calendario ufficiale dell'Inps e delle Poste, al momento si possono solo delineare le date possibili.

Pensioni, le date e la divisione alfabetica

Le date indicate dall’ordinanza della Protezione Civile n.787 del 23 agosto 2021 per l’inizio e la fine del pagamento delle pensioni di novembre in anticipo sono il 25 ottobre 2021 e il 30 ottobre 2021. Sulla base di quanto è accaduto nei mesi precedenti, il calendario, quindi potrebbe delinearsi in: A-B, lunedì 25 ottobre; C-D, martedì 26 ottobre; E-K, mercoledì 27 ottobre; L-O, giovedì 28 ottobre; P-R, venerdì 29 ottobre; S-Z, sabato 30 ottobre.

Pensioni, pagamento con accredito

La data indicata dal calendario Inps per pagare le pensioni con accredito sul conto corrente è quella di martedì 2 novembre essendo il lunedì 1 novembre un festivo.

