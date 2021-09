Fisco, ultimi giorni per le vecchie credenziali, dal primo ottobre servizi on line solo con Spid e Cie

Gli ultimi affezionati alle credenziali Fisconline hanno ancora 15 giorni per convertirsi alle nuove credenziali Spid, Cie o Cns che dal primo ottobre saranno le uniche con le quale il contribuente potrà accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Per il momento nulla cambia per imprese e professionisti per i quali le credenziali Fisconline ed Entratel restano attive.

«La dismissione di username e password Fisconline, avverrà alla mezzanotte del 30 settembre 2021. Da quel momento le tre chiavi digitali - Spid, Carta d’identità elettronica e Carta Nazioanale dei Servizi - saranno le uniche valide per i servizi online», fanno sapere dall’Agenzia delle Entrate. Il passaggio era annunciato da tempo perché previsto dal decreto Semplificazioni dello scorso anno e molti contribuenti usano già le credenziali per aver accesso a diversi servizi della pubblica amministrazione, non solo quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Solo per i servizi del fisco, le nuove credenziali, nei primi 8 mesi dell’anno, hanno fatto registrare oltre 44 milioni di accessi al cassetto fiscale, ovvero il 32,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, più di 1 milione di contratti di locazione (cioè il 90% del totale) sono stati registrati on line, come anche 2 milioni di atti pubblici sono stati registrati e oltre 400 mila documenti sono stati inviati tramite il servizio Civis. A questi numeri devono aggiungersi i 4 milioni di accessi, registrati nello stesso periodo, all’area riservata di Agenzia entrate-Riscossione.

Nulla cambia, invece per i servizi disponibili all’utenza senza bisogno di registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione appuntamenti.

Le nuove modalità di autenticazione non interessano, per il momento, i professionisti e le imprese: le credenziali Fisconline, Entratel o Sister, infatti, continueranno a essere rilasciate alle persone fisiche titolari di partita Iva e alle persone giuridiche (Pnf) anche dopo il primo ottobre 2021. Con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti. Nel periodo gennaio-settembre 2021, nonostante la sospensione delle attività di riscossione a causa dell’emergenza Covid, sono stati quasi 4 milioni i contribuenti che hanno effettuato l’accesso ai servizi web dell’area riservata (circa il 60% del totale degli accessi totali al sito web). Di questi, considerato il particolare periodo, circa il 70% ha utilizzato il servizio «Controlla la tua situazione» per verificare lo stato delle proprie cartelle.

