Ars, in commissione via libera al rendiconto della Regione e al ddl forestali

La commissione Bilancio dell'Ars ha approvato il rendiconto per il 2019 della Regione siciliana e le norme sulla forestazione, col prolungamento delle giornate di lavoro per una spesa di 1,5 milioni. La Presidenza dell'Ars ha incardinato in aula i due testi, dando il termine per gli emendamenti a lunedì prossimo.

E oggi pomeriggio l'Ars, che ha ripreso i lavori dopo la pausa estiva, ha votato dando parere positivo alla delibera con cui la giunta Musumeci aveva apportato modifiche alla norma di attuazione sugli enti locali, posticipando la scadenza dell'approvazione degli esercizi finanziari. Anche la commissione Bilancio dell'Ars aveva dato parere positivo.

