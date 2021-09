Lavoro in Sicilia, la Regione assume 300 laureati: ma i contratti sono a tempo per 3 anni

Il bando che mette in palio 300 posti alla Regione è quasi pronto e, visto che resta in un limbo il maxi concorso da 1.100 posti nel Centri per l’impiego, ecco che, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, arriva una chance per entrare nella pubblica amministrazione.

La selezione da 300 posti è stata prevista da un articolo dell’ultima Finanziaria ed è un modo con cui la Regione cerca di aggirare il divieto di assunzioni a tempo indeterminato che lo Stato ha imposto tramite gli accordi di gennaio che puntano alla riduzione della spesa corrente in cambio di un aiuto per la sistemazione del bilancio.

Dopo un primo via libera in commissione Bilancio all’Ars, adesso tocca alla giunta, che si riunirà domani, definire alcuni aspetti e dare l'ok. Il bando prevede che una parte dei neo assunti lavorerà per i Comuni e i profili cercati saranno quelli di amministrativi, tecnici ed economici.

