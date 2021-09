Parte il controesodo di settembre, vacanze finite per 3 italiani su 4

Vacanze finite per più di 3 italiani su 4 (76%) con il weekend che segna tradizionalmente il rientro e il ripopolamento delle città, anche se sono ben 8,1 milioni gli italiani che hanno scelto di fare qualche giorno di ferie a settembre. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè che in occasione dell'ultimo fine settimana da bollino rosso traccia un primo bilancio dell'estate 2021 ai tempi del Covid, segnata dal progredire della campagna vaccinale e dall'introduzione del green pass.

Una situazione che - sottolinea la Coldiretti - ha portato in molti a ritardare le partenze che si sono concentrate ad agosto con buone prospettive anche per settembre. Le destinazioni nazionali sono preferite da quasi la totalità dei cittadini per il desiderio di sostenere il turismo tricolore ma anche per i limiti e le incertezze presenti all'estero. La durata media delle ferie è di 9 giorni con una spesa destinata dagli italiani alle vacanze estive di 582 euro per persona con un calo netto del 2% rispetto allo scorso anno.

La spiaggia - spiega Coldiretti - è restata la meta preferita ma con la preoccupazione degli assembramenti è cresciuto il turismo in montagna e la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città dove sono mancati gli stranieri extracomunitari. A settembre quest'anno si stimano secondo Coldiretti circa 900 mila presenze in agriturismo con un calo del 10% dovuto soprattutto secondo Campagna Amica all'assenza di ospiti stranieri da paesi extracomunitari frenati dall'emergenza Covid.

