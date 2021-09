Reddito di cittadinanza senza stop di 3 mesi e novità per le famiglie numerose

Cambiamento della scala di equivalenza per evitare di penalizzare le famiglie numerose e rivedere il peso dell'affitto sul sussidio a seconda del territorio di residenza: sono alcuni dei temi sui quali si sta ragionando in vista della revisione del reddito di cittadinanza.

Si stanno inoltre facendo i calcoli su quanto potrebbe costare eliminare l'interruzione di tre mesi adesso prevista dopo 18 mesi che si percepisce il sussidio, magari guardando solo alle famiglie con minori. Alcune proposte potrebbero arrivare a metà ottobre quando si chiuderà una prima fase dei lavori del comitato scientifico sul reddito di cittadinanza.

Quanto alla proposta di abolire il reddito di cittadinanza: «È una boutade. Una misura universale di lotta alla povertà, che abbiamo raggiunto ultimi in Europa insieme alla Grecia, non può essere abrogata», pensarlo «é superficiale e propagandistico». Così la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, esponente di Leu, interviene nel dibattito sul futuro del reddito, riconoscendo al Movimento 5 Stelle «il grande merito di averci messo un finanziamento adeguato».

Il sostegno va sicuramente rivisto, spiega, perché oggi «è insufficiente per le famiglie con figli e ingiusto per gli immigrati». «Può essere meglio strutturato» per quanto riguarda l'inclusione sociale ed è «fondamentale che tutti coloro che non hanno un lavoro, chi prende il reddito e chi no, siano messi su percorsi di politiche attive». Guerra ha quindi ricordato che il 50% di chi prende il reddito di cittadinanza lavora «con un salario da fame» o «non può lavorare perché impegnato in un lavoro di cura».

© Riproduzione riservata