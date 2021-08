Fortè, ceduti 12 punti vendita Meridi di Palermo e Trapani: trasferimento per 52 lavoratori

Appena reso noto alle organizzazioni sindacali della cessione di 12 punti vendita Meridi di Palermo e Trapani alla Iges srl, società del gruppo PAC 2000. Secondo quanto comunicato con la procedura, 52 lavoratori saranno trasferiti a più società affiliate alla Iges srl.

"Apprendiamo positivamente della cessione di 12 punti vendita a marchio Fortè che, da oltre un anno, si trovano in amministrazione straordinaria – a commentare la notizia è Mimma Calabrò, leader della Fisascat siciliana - Una storia travagliata quella dei lavoratori Fortè che, negli ultimi anni, si sono sottoposti a sacrifici estenuanti dovendo ancora percepire diverse mensilità".

"Abbiamo già formulato richiesta di incontro alle nuove società subentranti alle quali chiederemo garanzie occupazionali per i lavoratori coinvolti – continua la sindacalista - Confidiamo che presto anche gli altri 113 lavoratori dei punti vendita dislocati nell’intera rete vendita siciliana possano anch’essi transitare in altre società mettendo fine ad una situazione drammatica che coinvolge, da quasi due anni, non soltanto i lavoratori ma anche le loro famiglie – conclude Calabrò - Continueremo a restare vigili seguendo la vicenda passo passo, sempre a fianco dei lavoratori”.

© Riproduzione riservata