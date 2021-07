Superbonus: arriva il modulo unico di inizio lavori valido in tutta Italia

Arriva un modulo unico, valido in tutta Italia, per la Comunicazione di inizio lavori per il Superbonus. Lo annuncia il ministero della P.A..

Viene spiegato che "per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’Anci e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (Cila-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale".

© Riproduzione riservata