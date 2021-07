Nuovi collegamenti e treni "Pop" in Sicilia, lunedì la consegna a Taormina

Si terrà lunedì, alle 12, al binario 1 della stazione ferroviaria di Taormina-Giardini la cerimonia di consegna di due nuovi treni «Pop», acquistati dal governo Musumeci per rinnovare il materiale rotabile dell’Isola.

Saranno così 18 i treni di ultima generazione già operativi in Sicilia, sui 21 in totale da consegnare. Alla stazione si terrà, inoltre, la presentazione di alcuni dei servizi estivi voluti dal governo regionale per sostenere la mobilità turistica e la ripresa in Sicilia.

La Taormina line: linee aggiuntive tra Catania, la nuova stazione all’aeroporto etneo, Taormina e Letojanni.

Il Taormina link: il collegamento diretto fra la stazione e il centro di Taormina, grazie all’accordo con la società Asm; ed Etna link. Nuovo trasporto combinato treno + bus per raggiungere la località turistica di Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, dalla stazione di Giarre-Riposto.

Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone; Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia; Clara Celauro, del Cda di Trenitalia; Sabrina de Filippis, direttore Business regionale Trenitalia; Vincenzo Pullara, direttore regionale Trenitalia Sicilia; Fulvio Bellomo, direttore del dipartimento regionale Infrastrutture; i sindaci di Taormina e Giardini Naxos; il commissario di Asm Antonio Fiumefreddo.

Verrà inoltre presentata la nuova guida «Sicilia in Treno», realizzata da Giunti editore e Trenitalia, con la partecipazione di Marco Bolasco, direttore di divisione «Non Fiction» Giunti, e Carlo Margara, responsabile iniziative speciali Giunti.

