Lavoro, Orlando annuncia: "Entro luglio una considerevole riforma degli ammortizzatori"

"Ho iniziato alcuni passaggi con i miei colleghi, ho visto il ministro Giorgetti, vedrò nei prossimi giorni il ministro Franco, la cui parola sarà decisiva. Entro il prossimo mese saremo in grado di produrre un testo articolato, sul quale abbiamo già lavorato. Faremo un passaggio definitivo, dopo un’interlocuzione informale con le forze sociali. Poi come farlo entrarlo in vigore o legarlo alla legge di Bilancio lo vedremo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Sky TG24 Live In Firenze parlando della riforma degli ammortizzatori sociali. Quanto alle risorse che saranno messe in campo, il ministro ha aggiunto: "Ne dovrò parlare con il ministro Franco. Credo che sarà una proposta considerevole, ma sostenibile".

"Abbiamo avviato un confronto con le regioni - ha poi aggiunto -. Presto sarà attivo un programma occupazionale dei lavoratori. Vanno potenziate le infrastrutture. La rete dei centri per l'impiego è molto fragile, è paradossalmente più solida nelle regioni in cui domanda e offerta si incrociano già di più. Molte regioni non hanno ancora fatto piani per le assunzioni e i concorsi. Pubblico e privato hanno bisogno di sinergia e in molte regioni il pubblico non c'è e lì manca anche il privato: c'è il deserto. Ho dato la mia disponibilità alle regioni per dei programmi mirati. L’Anpal sarà la struttura portante di questo processo, andrà capito e modificato quello che non ha funzionato. I navigator vedranno riconosciuta la selezione con l’inserimento nei concorsi per i centri per l’impiego che le regioni stanno facendo".

