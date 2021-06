Regione, mancano 101 milioni per pagare i debiti fuori bilancio

Alla Regione mancano 101 milioni di euro per pagare i debiti fuori bilancio. A rilevarlo è il procuratore generale della Corte dei conti Pino Zingale.

Come riporta un articolo di Vincenzo Giannetto sul Giornale di Sicilia di oggi, nelle casse dell'amministrazione regionale mancano complessivamente 101.387.813,18 euro. «Si tratta - scrive Zingale - di passività potenziali per le quali l’amministrazione regionale avrebbe dovuto provvedere ad effettuare accantonamenti in apposito fondo rischi; agli esiti dell’istruttoria non sembra che la Regione siciliana, nelle more del riconoscimento e della copertura di tali debiti fuori bilancio, abbia provveduto ad accantonare tali somme. Ne consegue che il mancato accantonamento dell’importo, in assenza di alcuna valutazione in merito, potrebbe incidere negativamente sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2019».

Spese aggiuntive determinate dai cinque contratti derivati. Rispetto ai mutui originari, La Regione ha versato circa 42 milioni in più. «È stata altresì rilevata la discutibile utilità di tali contratti, stipulati talvolta per coprire rischi assolutamente remoti - si legge sempre nella relazione di Zingale ripresa dal Giornale di Sicilia -. È pertanto indispensabile provvedere senza alcun ulteriore indugio all’estinzione di detti contratti».

