Ristori, da oggi il via ai pagamenti dei contributi a fondo perduto per le partite Iva

A partire da oggi iniziano i pagamenti dei contributi a fondo perduto: si tratta dei ristori previsti dal decreto Sostegni bis per imprese e partite Iva. Ad annunciare l'ok ai primi bonifici dell’Agenzia delle Entrate è stato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione alla commissione Bilancio della Camera la settimana scorsa.

Sempre oggi scadono i pagamenti di molti tributi: Imu, Iva e le trattenute sui redditi dei dipendenti. Il tutto mentre i partiti sono chiamati a decidere le sorti del tesoretto da 4-5 miliardi che il governo ha a disposizione a causa di una minore domanda di sostegni da parte delle partite Iva.

L'esecutivo vorrebbe in gran parte utilizzare i soldi per rafforzare alcune delle misure di sostegno anti-Covid ma negli ultimi giorni, la tensione fra maggioranza e governo è andata in crescendo-

