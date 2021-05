Gregory Bongiorno è il nuovo presidente di Sicindustria

Gregory Bongiorno, 46 anni, di Castellammare del Golfo, è il nuovo presidente di Sicindustria, prende il posto di Alessandro Albanese.

Laurea in Economia Aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali, amministratore della Agesp Spa, azienda con 300 dipendenti; una lunga esperienza nel mondo confindustriale ha ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani; presidente di Confindustria Trapani, attualmente ricopre l’incarico di vice presidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente , nonché componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma.

“Appartenenza e partecipazione degli imprenditori associati saranno il must al quale si ispirerà il mio mandato. Sono cresciuto come uomo e come imprenditore in Confindustria, ed è soltanto un convinto spirito di servizio che mi ha spinto ad accettare questa nuova sfida. Transizione energetica ed economia circolare, Recovery Fund, aree industriali, distretti produttivi, semplificazione amministrativa, innovazione tecnologica sono questi gli obiettivi ai quali dovremo puntare nella nostra azione”.

Il nuovo presidente sarà affiancato dai vice presidenti:

Ivo Blandina, con funzioni vicarie, con delega ai Trasporti, Logistica e Infrastrutture; Antonio Siracusa, con delega ai rapporti interni, organizzazione e gestione tesoreria; Luigi Rizzolo, con delega all’energia e transizione energetica;

Delegati inoltre alla guida dei gruppi tecnici anche: Roberto Franchina, coordinatore della Piccola Industria, avrà una delega su PNRR e Recovery Fund; Gero La Rocca, delegato all’Economia Circolare e all’Education; Giuseppe Di Martino, delegato all’Ambiente; Nino Salerno, delegato all’Internazionalizzazione; Flora Mondello, delegata al Settore Enologico; Filippo Amodeo, con delega alla Pesca.

Al presidente Bongiorno gli auguri del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, del vicepresidente di Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, Alberto Marenghi, e del presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese.

