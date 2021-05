Decreto Sostegni bis da oggi è in vigore: da luglio stop ai licenziamenti con Cig gratuita

Il decreto legge Sostegni bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore. Ieri sera c'era stata la firma da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il testo definitivo del decreto Sostegni bis recepisce la mediazione sulla contestata norma anti-licenziamenti proposta dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L’articolo 40 prevede che dal 1 luglio le imprese ancora in difficoltà potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre. E per chi utilizzerà la cig "gratuita" si allungherà il divieto di licenziamento per tutta la durata in cui fruiranno della cassa integrazione.

Scompare invece la parte della norma che prevedeva la proroga automatica del divieto di licenziare di ulteriori 60 giorni, fino al 28 agosto, per le imprese che utilizzano la cig Covid-19 a giugno.

Niente proroga del blocco dei licenziamenti ad agosto, dunque, ma cassa scontata fino alla fine dell’anno per la grande industria: nonostante il muro dei sindacati che paventano più di mezzo milione di posti a rischio e i distinguo all’interno dello stesso esecutivo, con i capi delegazione di Leu e 5S che si schierano con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il presidente del Consiglio Mario Draghi blinda la "mediazione" delle norme su Cig e lavoro che mette l'Italia in linea con gli altri Paesi europei.

