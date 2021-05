Centri per l'impiego in Sicilia, riparte il maxi-concorso per 1.024 posti: ci sarà una preselezione

La prossima settimana la Regione dovrebbe pubblicare un bando che mette a concorso 1.024 posti di lavoro, tutti nei centri per l’impiego. È la più grande selezione della storia della Regione, che, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, l’assessore al Lavoro Antonio Scavone è riuscito a sbloccare dopo due anni di annunci a vuoto.

Il potenziamento dei centri per l’impiego avverrà sfruttando i finanziamenti stanziati dallo Stato nel 2019: 100 milioni che saranno sufficienti per assumere 648 funzionari della categoria più alta (la D) e altri 487 della medio alta (la C). Il totale sarebbe di 1.135 posti ma dal 2019 a oggi la quota di quelli realmente assegnabili è un po’ scesa. Dunque il traguardo è fissato a 1.024.

Con le novità introdotte dal ministro Brunetta, ci sarà una preselezione che sarà fatta solo valutando i titoli di studio e professionali. Per la categoria D sarà necessaria la laurea, mentre per la categoria C è richiesto solo il diploma. Superata la preselezione per titoli, prevista per settembre, già ai primi dell’autunno la Regione vorrebbe fissare il vero e proprio concorso che si svolgerà in due prove.

