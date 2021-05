Anas, aggiudicati i lavori su segnaletica e versanti rocciosi di strade e autostrade siciliane

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di oggi gli esiti di due bandi di gara per la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e i lavori di sistemazione dei versanti rocciosi e di protezione delle strade e autostrade siciliane della rete Anas.

Gli appalti, aggiudicati in regime di Accordo Quadro, prevedono un importo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuna gara e una durata quadriennale.

La gara per la manutenzione straordinaria della segnaletica verticale è stata aggiudicata all’impresa Ital Sem srl di Napoli, mentre quella per la sistemazione dei versanti rocciosi è stata aggiudicata al Consorzio Triveneto Rocciatori con sede in Fonzaso (BL).

L'iter per affidamento mediante procedure di Accordo Quadro garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara d'appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

