Dichiarazione dei redditi, da oggi il nuovo modello 730 precompilato: cosa cambia, in tilt il sito dell'Agenzia delle Entrate

È tempo di dichiarazione dei redditi e da oggi, 10 maggio 2021, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello 730 precompilato. La scadenza per inviarlo è fissata al 30 settembre 2021.

L'emergenza coronavirus ha condizionato anche quest'anno il calendario, ma è ora possibile consultare la dichiarazione "precompilata 2021", con i redditi, gli oneri e gli sgravi previsti per l’anno fiscale 2020. In realtà, dalle prime ore della mattina il sito dell'Agenzia delle Entrate è risultato inaccessibile, probabilmente a causa dell'aumento improvviso del traffico.

Come funziona

La procedura non è cambiata rispetto agli anni passati: basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e accedere utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS.

Per l'invio, il 30 settembre è la scadenza unica per tutti. Il termine, dunque, è lo stesso per chi si avvale del modello 730 precompilato 2021 e per chi effettua l’invio della dichiarazione dei redditi tramite CAF, professionisti o tramite il sostituto d’imposta. Dopo la trasmissione dei dati tocca all’Agenzia delle Entrate predisporre la dichiarazione dei redditi in base alle informazioni ottenute.

Le novità

Nel 730 di quest'anno ci sono alcune novità. Tra queste i vari bonus: il Superbonus, il Bonus Facciate e il Bonus Vacanze. Ma non solo: per quanto riguarda le detrazioni fiscali c'è l'obbligo di tracciabilità, dunque esclusi farmaci e spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate, nel modello 730 è possibile indicare solo le spese pagate con carte e bancomat.

Tra le informazioni presenti nel modello e che il contribuente può scegliere di accettare o integrare ci sono le spese sanitarie, quelle scolastiche, quelle sui lavori edilizi.

