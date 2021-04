Recovery: dal 2023 addio al Superbonus 110%, nella bozza del Pnrr non c'è alcuna proroga

Non è prevista nella bozza del Pnrr la proroga del Superbonus fino al 2023 chiesta dai partiti. Lo spiegano diverse fonti di governo.

Nel testo si legge: "Si intende estendere la misura del Superbonus 110%" dal 2021 al 2023. Ma le risorse, così come riportato dalle tabelle del documento, sono ferme a 10,26 miliardi, che coprono la misura come oggi prevista ma non coprono la proroga invocata dal M5s.

Nel Recovery, spiegano fonti governative all’Ansa, vengono però indicate semplificazioni burocratiche che renderanno più veloci le modalità per richiedere ed erogare il Superbonus. ANSA

