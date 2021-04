Borghi e "vacanze sospese" per rilanciare il turismo e c'è anche un'idea che arriva da Palermo

Si aspettano le date sulle riaperture e le decisioni sul Green pass europeo, si lotta per gli indennizzi e i ristori, si discute sulle isole Covid free e si attendono con ansia le vaccinazioni. Il turismo, stremato dalla crisi del Covid, però non si ferma e a modo suo si reinventa.

FIABE E RACCONTI PER FAR VOLARE LA SICILIA PIÙ ALTO

Utilizzare il patrimonio materiale e immateriale dei territori recuperando fiabe e leggende per valorizzare le diverse realtà dell'Isola anche con l'obiettivo di creare nuovi percorsi di attrazione dei flussi turistici. È il progetto "I sentieri della fiaba, i territori si raccontano" illustrato da Leoluca Orlando, presidente dell'Anci Sicilia. Già creata una rete, che conta 50 comuni siciliani.

NON SOLO ISOLE, PIEMONTE LAVORA A VALLI COVID FREE

Dopo le isole, un piano per rendere le valli piemontesi (e non solo) Covid-free, con l'obiettivo di salvare il turismo in estate. "Che differenza c'è tra le isole e le colline Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, il lago Maggiore, le vette alpine o la Reggia di Venaria?" dice il governatore, Alberto Cirio, mentre l'assessore al Turismo Vittoria Poggio apre alla possibilità di allestire una macchina che consenta un turismo senza virus.

DA NAPOLI L'IDEA DEL SOGGIORNO SOSPESO

Un anticipo per prenotare una stanza del B&b scrivendo nella casella della data d'arrivo 'Verremo quando passa la pandemia'. È lo spirito del ' Soggiorno sospeso' ideato da Fabrizio e Aida che a Napoli gestiscono da anni il Toledostation e che in appena 5 giorni dalla pubblicazione su una piattaforma di crowdfunding hanno ricevuto da varie parti del mondo 140 adesioni raccogliendo 12 mila euro. "Siamo stati la prima categoria ad essere colpita per questa pandemia - dicono - e saremo l'ultima a riprenderci ma è arrivato il momento di chiedere aiuto".

FERIE WORKING NEI BORGHI, NUOVA FRONTIERA TURISMO

Varie le regioni che puntano sul cosiddetto turismo 'di lavoro', legato allo smart working e alla possibilità di lavorare da remoto magari durante qualche giorno trascorso nei borghi storici. Capofila le Marche, il cui governatore Francesco Acquaroli, sottolinea: "Questo trend potrebbe essere una risorsa aggiuntiva - ha spiegato - per questo stiamo ragionando sui borghi digitali. Nelle Marche in 35-40 minuti si può andare dagli Appennini al mare", godendo di paesaggio, beni culturali, enogastronomia.

LA SARDEGNA SI TUFFA NEL VERDE E NEL SOSTENIBILE

Hotel galleggianti come le house boat del porticciolo di Su Siccu a Cagliari ma come molte altre "barche" impegnate in questo tipo di ospitalità in tutta l'Isola (l'obiettivo è arrivare a 1.000). E trenini verdi, turismo lento, parchi naturali dall'Asinara al Parco di Porto Conte. La Sardegna si tuffa sul verde e sulla sostenibilità.

VENEZIA PUNTA SUL NEW EUROPEAN BAUHAUS

Venezia si candida a essere una delle città europee protagoniste dei 5 progetti pilota del "New European Bauhaus", lanciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per progettare nuovi modi di vivere nelle città e nei territori del futuro, coniugando sostenibilità, inclusività e bellezza.

