Ristori in Sicilia, piano per imprese e partite Iva: Musumeci chiede di sbloccare 250 milioni di fondi Ue

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci incontrerà il ministro per il Sud, Mara Carfagna. A questo incontro è appeso il destino dei 250 milioni che la Regione vuole destinare ai ristori per le imprese penalizzate da lockdown e zona rossa.

Alla Carfagna - scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola - il presidente della Regione chiederà di accelerare lo sblocco dei fondi che serviranno per i ristori alle imprese: si tratta di somme che erano agganciate ai vecchi piani di spesa Poc e Fsc e dunque la Regione ha dovuto riprogrammarli.

Il governo ha deciso di accogliere la richiesta delle imprese di avere per lo più prestiti almeno quindicennali garantiti e a tasso zero e tuttavia bisognerà anche individuare quali istituti di credito coinvolgere e che ruolo dare all’Irfis per «convincere» le banche a erogare credito.

