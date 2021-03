Terna, la rete ferroviaria Catania-Palermo sarà connessa alla rete elettrica nazionale

Con i due “Terna Incontra” digitali dedicati alla cittadinanza che si svolgeranno il 17 e il 18 marzo prossimi, verrà illustrato l’intervento che consentirà di connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale la linea ferroviaria Catania–Palermo.

Il progetto di Terna nasce come risposta all’esigenza manifestata da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che ha in programma il raddoppio della più lunga linea ferroviaria in Sicilia, la Catania-Palermo. Terna realizzerà due nuovi collegamenti elettrici: tra la Sottostazione elettrica di Sferro (Paternò) e una nuova Stazione Elettrica, che sorgerà nel territorio di Regalbuto, e tra quest’ultima e la Cabina Primaria di Assoro.

Il progetto interesserà 7 Comuni tra le province di Catania e di Enna: Castel di Iudica, Paternò, Ramacca e Raddusa, (CT); Agira, Assoro e Regalbuto (EN). Per garantire la più ampia partecipazione possibile agli incontri, che avverranno in modalità digitale per andare incontro alle esigenze di tutela e sicurezza legate all’epidemia in corso, Terna ha provveduto all’invio di numerosi opuscoli informativi e alla diffusione di volantini destinati ai cittadini interessati. Durante i due incontri, i tecnici di Terna presenteranno le analisi svolte e le ipotesi localizzative del futuro intervento. In particolare, verranno illustrati i criteri che permettono di determinare la compatibilità della nuova infrastruttura elettrica con l’area in cui sorgerà e di definire i corridoi ambientali e le conseguenti fasce di fattibilità in cui si inseriranno le soluzioni progettuali.

Tutte le indicazioni per partecipare ai web meeting e la documentazione del progetto sono disponibili sul sito: www.terna.it.

