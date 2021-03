Alluvione 2018 in Sicilia, pubblicati gli elenchi per i ristori

Pubblicati gli elenchi provvisori delle imprese agricole a cui andranno i ristori per l’alluvione che nell’autunno del 2018 ha colpito ampie zone della Sicilia orientale e occidentale. Ne danno notizia i parlamentari siciliani del Movimento Cinque Stelle, dopo l’intenso lavoro di raccordo svolto tra la Protezione Civile nazionale e la sua articolazione siciliana dallo scorso ottobre.

“Pur essendo intervenuti tempestivamente a livello nazionale per dare i ristori alle aziende e per assegnare i fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico, abbiamo riscontrato gravi ritardi nell’attuazione delle misure approvate dal governo col decreto Proteggi Italia”, spiegano i parlamentari pentastellati.

“Per evitare ulteriori e inammissibili ritardi abbiamo avviato un tavolo di confronto con la Protezione Civile nazionale e la Protezione Civile regionale per monitorare la spesa. Adesso finalmente i ristori potranno essere erogati alle tante aziende che ne hanno fatto richiesta, anche se non condividiamo il fatto che venga erogato solo il 50% di quanto dovuto. Rimane alta la nostra attenzione sulla mancata spesa da parte della Regione Siciliana delle somme per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Una vicenda ormai annosa sulla quale faremo ulteriori approfondimenti per accelerare in Sicilia un iter che in altre regioni ha avuto tempi di attuazione molto più celeri”.

