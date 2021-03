Lavoro, Atm cerca 600 nuove figure tra autisti, ingegneri e informatici: come candidarsi

L'Atm, azienda trasporti di Milano, seleziona 600 nuove figure, tra autisti, ingegneri e altri profili tecnici.

In particolare, la società cerca 260 conducenti, 70 manutentori, 44 agenti di stazione, 35 ingegneri e 25 professionisti del settore IT. Le figure professionali ricercate variano quindi da quelle più operative a quelle più tecniche, fino all’inserimento di neolaureati in varie aree, tra cui risorse umane e finance.

Atm è alla ricerca soprattutto di personale da dedicare alla guida e alla gestione dei mezzi: conducenti di bus, di tram e di filobus; addetti alla manutenzione di tram e di treni della metropolitana.

Tra gli informatici, alcune figure chiave sono gli sviluppatori, da inserire nella software factory, i professionisti nell’implementazione dei sistemi di bigliettazione e di telecomunicazione e i sistemisti di rete, come ad esempio i cybersecurity system administrator.

Le figure ricercate

Conducenti di bus, tram e filobus, anche alla prima esperienza nel trasporto di passeggeri. Manutentori specializzati nella manutenzione elettrica, elettronica o elettromeccanica di mezzi, impianti e immobili.

Informatici, specializzati nel settore information & operation technology, da inserire nella struttura IT, che conta più di 300 professionisti.

Ingegneri, tra cui mobility engineer, ingegneri elettrici, project manager, ingegneri informatici TLC, ingegneri progettazione, project engineer e ingegneri programmatori manutenzione.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.atm.it nella sezione “Lavorare in Atm”, dove è possibile candidarsi inserendo il proprio curriculum.

"In questi giorni è “on air” su tutti i canali di comunicazione dell’Azienda la campagna di recruiting, volta a valorizzare le nuove figure per l’ulteriore crescita di Atm: La mobilità del futuro ha bisogno di te Obiettivo del piano di recruiting è anche quello di contribuire a migliorare il “gender balance”, incrementando la presenza di genere femminile in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione prettamente maschile. Per questo la campagna prevede immagini tutte di professioniste donne di Atm: una conducente, una manutentrice, due macchiniste, oltre a un team di lavoro".

