Unicredit, accordo per il premio una tantum 2020 ai dipendenti

Firmato questo pomeriggio a Milano l'accordo fra Unicredit e le Ooss dei bancari sul premio una tantum 2020 per i dipendenti Unicredit. il premio aziendale verrà erogato con 1.000 euro a conto welfare oppure 770 euro in contante.

Dichiara il siciliano Rosario Mingoia, segretario responsabile della Uilca Unicredit, firmatario dell'accordo: "Pur in presenza di dati di bilancio negativi abbiamo valorizzato il contributo di tutti i lavoratori che in questo anno di pandemia non si sono sottratti al proprio dovere. È stato un anno difficile - continua Mingoia - ma oltre al Vap aziendale e altrettanto importante l'erogazione della liberalità per i familiari disabili ed altri risultati di carattere tecnico. Mi auguro che in futuro questi importi possano essere incrementati grazie ai dati positivi di Unicredit e all'impegno continuo di tutti i colleghi".

