Food4Excellence, al via il contest dedicato alle eccellenze agroalimentari siciliane

Si chiama “La tua azienda, il tuo territorio”, il nuovo contest che intende valorizzare il rapporto delle aziende siciliane con il loro territorio. Il contest sarà presentato giovedì 25 febbraio nell’ambito dell’incontro online “Food4Excellence: valorizzare il territorio”, organizzato da UniCredit in collaborazione con la società Feedback e dedicato al tema della promozione della Sicilia attraverso le sue eccellenze agroalimentari.

All’appuntamento interverranno Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, e Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. A seguire si svolgerà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Alessio Planeta, Owner Planeta Vini, Pino Cuttaia, Presidente “Le soste di Ulisse”, e Marcello Canzio Orlando, Ceo Feedback Srl. La tavola rotonda sarà moderata da Vittorio La Placa, Responsabile Retail Business Sicilia di UniCredit.

Il contest “La tua azienda, il tuo territorio” è rivolto alle aziende siciliane che dovranno caricare, sulla piattaforma www. food4excellence.it, la foto che più rappresenta il legame tra la loro realtà imprenditoriale e il territorio dove operano. La partecipazione al contest è gratuita.

“UniCredit - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia - è fortemente impegnata nel fornire supporto alle imprese siciliane nelle sfide della crescita e della competitività offrendo loro strumenti e supporti per affermarsi. Le imprese siciliane dell' agroalimentare sono un target strategico di questa mission e siamo convinti che, per realizzare un salto di qualità, sia necessario sviluppare e potenziare i canali di vendita digitale. La pandemia ha accelerato un processo già in atto e ha reso il ricorso all’e-commerce cruciale per sostenere le vendite. Organizzare un canale di vendita e-commerce non è tuttavia così semplice per le imprese. E’ questo il motivo per cui, grazie alla collaborazione tra UniCredit e Google, è nato UniCredit Easy Commerce, il negozio online pensato per le Piccole, Micro e Medie imprese commerciali italiane che consente di avere, in modo rapido, semplice e personalizzato, un sito E-Commerce «plug and play» per aumentare la visibilità dell’impresa e vendere direttamente online i propri prodotti a clienti in tutta Italia e in Europa.

Il progetto Food4Excellence ha portato alla realizzazione di una piattaforma digitale, www.food4excellence. it, rivolta alle aziende dell’agrifood siciliano che, attraverso la presentazione di prodotti di qualità, vogliono farsi conoscere, creare nuove occasioni di business, promuoversi e fare rete. Dalla sua messa on line, avvenuta ad agosto 2020, la piattaforma ha raccolto un interesse crescente da parte dei visitatori, ma soprattutto da parte delle aziende che hanno riconosciuto in essa uno strumento per lo sviluppo del proprio business. Ad oggi sono iscritte alla piattaforma 230 aziende dell’agrifood siciliano facenti parte di dieci categorie: bibite, liquori, birre; caffè; caseifici; conserve e prodotti finiti; ortofrutta; pastifici, lavorazioni grani; prodotti ittici; salumi e carni; ristoranti e agriturismi; vini. L’apertura alle ultime due categorie è avvenuta da qualche settimana per ampliare il percorso sull’eccellenza eno-gastronomica del territorio regionale.

Il sito food4excellence, ideato e sviluppato dall’agenzia Feedback, ha già registrato 68.000 utenti unici, sono state visualizzate oltre 190.000 pagine e il traffico è stato per il 90% da “mobile”. Per i due contest “Presenta la tua azienda” e “Il tuo Prodotto Ambassador”, svolti nel 2020, sono state espresse oltre 236.000 preferenze.

© Riproduzione riservata