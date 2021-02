Autotrasporto, sospeso lo sciopero dei "padroncini" in Sicilia dopo l'incontro alla Regione

Sospeso il fermo dell’autotrasporto fissato per domani in Sicilia dalle associazioni di categoria. È il risultato della trattativa con la Regione che ieri si è prolungata fino a tarda ora. "Abbiamo chiesto e ottenuto - spiega l’assessore ai Trasporti, Marco Falcone - la sospensione dello sciopero proclamato da alcune sigle associative del mondo dell’autotrasporto e della logistica in Sicilia".

"Pur condividendo buona parte delle contestazioni mosse dalle associazioni che permangono in stato di agitazione - continua -, riteniamo infatti che il momento di pesante crisi sanitaria, economica e politica vissuto oggi in Italia rischi di far perdere di vista il valore e le ragioni di un’eventuale protesta così risoluta".

La Regione si è impegnata a porre sul tavolo di Roma l’emergenza trasporto e logistica da e per la Sicilia, a partire dalle tariffe dei traghetti fino alle norme su orari di lavoro e sanzioni che riguardano gli autisti. "Manteniamo comunque un costante monitoraggio della situazione, al fine di garantire approvvigionamenti ed attività economiche dell’Isola", conclude Falcone.

