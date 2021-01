Lavoro in Sicilia, l’Ars torna a fare assunzioni: concorso per 23 posti da assistente

Al via il concorso all’Assemblea regionale siciliana per 23 posti da assistente parlamentare. La selezione - scrive il Giornale di Sicilia in edicola -, era stata deliberata nell'estate 2019 e il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media.

La carriera da assistente parlamentare è il primo gradino nel lavoro all'Ars, garantisce uno stipendio base di 1.534 euro lordi al mese per 14 mensilità più gli extra legati all’attività d'aula. A fine carriera un assistente parlamentare può arrivare a guadagnare uno stipendio lordo da 2.130 euro.

Solo per avere un’idea, l’ultima volta che l’Ars ha bandito un concorso per assistente parlamentare (era il 2001) parteciparono in 25 mila e i posti a concorso erano di meno.

