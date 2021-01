Isee 2021, senza rinnovo niente bonus Inps: corsa contro il tempo

Siamo agli sgoccioli. Per poter percepire i bonus dell'Inps a febbraio occorrerà non solo avere l'Isee 2021 basso, ma anche rinnovarlo in fretta per poter fare la nuova domanda con i documenti in regola. Un obbligo per chi vuole accedere a una serie di prestazioni. Anche l'Inps a inizio mese ha ricordato che "il rinnovo dell’Isee è fondamentale per continuare a percepire anche tutte le numerose prestazioni assistenziali e bonus previsti dalla normativa vigente".

A cosa serve l'Isee?

L'Isee aggiornato serve per alcune prestazioni sociali agevolate. Ecco quali: reddito e pensione di Cittadinanza, assegno di maternità, bonus bebè, assegni familiari; tariffe agevolate per l'asilo nido, servizi socio sanitari domiciliari; bonus luce, gas, acqua. Ma è una condizione necessaria anche per le prestazioni scolastiche come mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio, riduzione o esenzione delle tasse universitarie.

Come ottenere il rinnovo

Per richiedere il rilascio dell'Isee 2021, bisogna presentare la DSU e lo si può fare già dal 1 gennaio in quanto il vecchio Isee è scaduto il 31 dicembre. Ecco perchè occorre rinnovarlo in tempi brevi. Le prestazioni erogate a gennaio fanno ancora riferimento al mese di dicembre, ma a partire dai bonus e dai sussidi da percepire a febbraio sarà indispensabile mettersi in regola.

La Dsu va presentata all'ente che eroga la prestazione sociale agevolata che si deve richiedere, o al Comune, a un Caf, oppure online all'Inps accedendo al sito ufficiale tramite PIN dispositivo.

Una volta presentata la Dsu, l'Inps calcola l'Isee tenendo conto di quanto dichiarato e delle informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate. Il rilascio avviene in circa 10 giorni lavorativi.

© Riproduzione riservata