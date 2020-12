Bonus Bici, rimborsi non ancora per tutti: ecco quando arriveranno

Sono quasi 300 mila i cittadini che hanno ricevuto già il bonus bici, il rimborso legato all’incentivo green che copre il 60% della spesa sostenuta ( fino a un massimo di 500 euro) per bici e monopattini elettrici. Questi i dati (all'11 dicembre) diramati dal ministero dell'Ambiente.

I rimborsi ammontano a 99 milioni di euro e ovviamente gli accrediti continueranno anche nei prossimi giorni. "Tutte le domande saranno evase". Per Natale quasi tutti i ciclisti dovrebbero avere il rimborso in tasca, visto da passerebbero 10-15 giorni per l'evasione della pratica.

ANCMA ricorda infine che possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).