Moncler acquisisce Stone Island per 1,15 miliardi di euro

Moncler acquisisce Sportswear Company, società che detiene il marchio Stone Island. Il consiglio di amministrazione di Moncler ha approvato all'unanimità il progetto di aggregazione di Sportswear Company.

L'accordo prevede che l'acquisizione da parte di Moncler della partecipazione abbia luogo sulla base di un controvalore definito dalle parti in complessivi euro 1,15 miliardi di euro calcolato sul 100% del capitale. Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni verrà versato per cassa da Moncler.

