Circolare del Viminale, dal 7 gennaio riaprono gli impianti di sci

Impianti di sci aperti dal 7 gennaio: lo prevede il Dpcm del 3 dicembre e lo ricorda il ministero dell'Interno in una circolare inviata a tutte le prefetture.

Il Dpcm del 3 dicembre scorso con le nuove disposizioni per il contenimento della pandemia prevede "dal 7 gennaio 2021 l’apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici", scrive il Viminale.

"Tale apertura resta peraltro subordinata - sottolinea il Viminale - all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".

Stop alle crociere per le navi 'di bandiera italianà in partenza, in scalo o in arrivo nei porti italiani dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Lo sottolinea il ministero dell’Interno nella circolare inviata a tutte le prefetture a seguito del Dpcm del 3 dicembre scorso.

"Dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 è altresì fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera - precisa il Viminale - impiegate in servizi di crociera, di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa».

© Riproduzione riservata