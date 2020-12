Pensionamenti alla Regione Siciliana, partono i concorsi per assumere 140 funzionari

Pensionamenti e conseguenti assunzioni alla Regione Siciliana. È di 146 nuovi funzionari il totale dei nuovi assunti nei prossimi 12 mesi.

In 40 sono previsti dal concorso del 2020, altri 96 per lo scorrimento della graduatoria e gli ultimi 12 per il nuovo bando. Ma la nuova mappa dei fabbisogni approvata dalla giunta regionale nei giorni scorsi - come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - indica che sarebbero disponibili almeno 1.946 posti. Tanti saranno quelli rimasti liberi alla data del 31 dicembre prossimo, quando si chiuderanno i prepensionamenti.

Il piano appena approvato da Musumeci prevede già oggi il contingente da assumere col concorso del 2022, ultimo anno di legislatura: saranno altri 71 i funzionari da arruolare. E la giunta ha già deciso di affidare all’esterno le selezioni, anche in questo caso alla commissione Ripam o in alternativa al Formez.

