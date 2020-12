Coupè Seat Formentor, un Suv sofisticato

Seat ha riservato un ruolo importante al brand Cupra (che ha il suo quartier generale a pochi km da Barcellona). È il Suv Coupé Formentor col motore VZ (sta per veloz, rapido veloce in spagnolo) 2.0 TSI da 310 CV DSG 4Drive (sistema di trazione integrale che registra gli input forniti da vettura e conducente trasmette la coppia motrice alle ruote posteriori). 250 kmh, consumo medio di 12,2 km litro, prezzi a partire da 46.250 euro (o 429 euro al mese).

Un modello che conferma unicità (dà il benvenuto proiettando a terra il logo del brand quando si sblocca la porta), prestazioni e raffinatezza come pretendono i clienti esigenti e sportivi.

Carrozzeria tanto slanciata quanto scolpitq con nervature profonde nelle fiancate nel lungo cofano motore. Una linea tutta muscoli con quattro terminali di scarico davvero aggressivi disponibile in tre colori ispirati elementi naturali: Petrol blue opaco, grigio magnetico opaco e grigio grafene. Fa parte della quarta generazione della famiglia EA 888 con un impianto di sovralimentazione che introduce un nuovo turbocompressore.

Inoltre il sistema a carboni attivi include un posizionatore volumetrico Venturi all'ingresso del turbocompressore che migliora il flusso dei vapori di carburante. Il sistema di iniezione presenta una pompa ad alta pressione in grado di fornire 350 bar, sfruttando la fluidità e la dinamicità del cambio automatico DSG a sette rapporti e dispone della tecnologia Shift-by-wire.

Con queste credenziali il modello dal design accattivante ha raccolto consensi sin dal pre lancio sul mercato. Nasce sull'esclusiva piattaforma MQB Evo, la stessa delle ultime ultime Audi A3, Volkswagen Golf e Seat Leon, e sfoggia una carrozzeria che garantisce non solo comfort e sicurezza ma la massima stabilità in ogni condizione di guida. Dimensioni compatte ed ampia abitabilità interna con un bagaglio fino a 450 litri.

La vera natura si scorge negli equipaggiamenti di serie tipici da modelli Premium. Spiccano le finiture color rame Cupra che incorniciano l'abitacolo e che impreziosiscono i cerchi in lega da 19", i sedili avvolgenti in vera pelle, disponibili in colore Petrol blu e nero, il volante racing col pulsante di avviamento e di selezione delle modalità di guida. Ed ancora altre finiture come l'illuminazione interna smart wraparound con le combinazioni cromatiche, le funzioni di assistenza alla guida. tTutto in un ambiente decisamente chic. Poi fari full led, spoiler posteriore, paraurti sportivi, mancorrenti al tetto, gomme 245-45 94w, finiture in alluminio Dark, pedaliera in alluminio, navigatore con display 12", radio Dab, full link wireless, connectivity box, Cupra Connect, chiamata di soccorso e-Call, ACC, Exit assist, Exit Warning e braccialetto e la cover per la chiave in fibra di carbonio.

In listino per il mercato italiano anche la Formentor Lounge Edition (49.500 euro prevista anche una formula di noleggio a lungo lungo termine per i clienti con partita IVA pari a 499 euro al mese con 6750 euro di anticipo per una durata di 36 mesi o di 45000 km) protagonista del pre booking on-line sin da luglio.

La gamma si articolerà anche con un ventaglio di motori benzina ibridi plug-in. Di recente entrata in listino anche la versione d'accesso alla gamma la 1.5 TSI a benzina da 150 cv a trazione anteriore (31250 euro col cambio DSG occorrono 1600 euro in più). Seguiranno la 2.0 TSI da 310 CV la variante intermedia del 26 a benzina è quella più potenza del 1.4 TSI Hybrid entrambe da 245 CV. Gli stessi motori ci saranno anche in versione depotenziata rispettivamente da 190 e 204 CV quindi il 2.0 TDI che come 1.5 TSI a benzina eroga 150 cv.

