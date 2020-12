Webinar#2: l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura

La Carta delle città per il diritto umano dell’acqua” è il secondo webinar, che si terrà venerdì 4 dicembre alle 15:00 in diretta sui canali social dell’associazione People Help the People, nell’ambito de “La Città e la gestione dell’acqua e delle risorse naturali”, un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. (AICS).

“Sappiamo che solo un paese su cinque garantisce l'accesso all'acqua con una copertura inferiore al 95 percento della popolazione, ma nessuno garantisce ancora l'accesso all'acqua, a livello di minimo vitale, come diritto umano” – afferma Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia. - “Per questo motivo, incontriamo gli attori, tra cui il CICMA, che ha proposto alle Città di adottare una Carta delle Città per il diritto umano all’acqua, che prevede alcuni impegni e buone pratiche per promuovere la concretizzazione dell'accesso universale all'acqua come diritto umano”.

Il webinar sarà moderato da Giuseppe Labita, coordinatore del progetto in Sicilia, con interventi di Marco Iob, coordinatore nazionale del progetto – CEVI e Cinzia Thomareizis, segretaria del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua.

Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui contenuti dell’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico sull’ambiente.

E’ realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua - MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 11788.

© Riproduzione riservata