Lotteria degli scontrini, dalla registrazione ai premi: la guida su cosa fare per vincere

Caccia agli evasori, offrendo la possibilità di tentare la fortuna: è questo l'obiettivo della lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico aperto a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro.

QUANDO ENTRERA' IN VIGORE

Dallo scorso 1 dicembre è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, così come prevedono le modifiche contenute nel Ddl di Bilancio ora all'esame della Camera, per partecipare alle estrazioni al via dal prossimo anno.

COSA È IL CODICE ALFANUMERICO

Il “codice lotteria” è un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale, che va presentato in cassa quando prima di effettuare un pagamento. Si ottiene la possibilità di partecipare alle estrazioni, annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche settimanali). La lotteria, esclude a priori gli acquisti con e-commerce, ma anche tutte le spese effettuate nell'attività d'impresa o professionale.

LA PROCEDURA

Accesso al portale e inserimento del codice fiscale; accettazione dell'informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha); visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre; salvataggio sul proprio smartphone (o anche sui device come tablet o desktop) o stampa del codice lotteria.

I PREMI

Sono previsti due premi per l'estrazione annuale (un premio da 5 milioni di euro per il consumatore, un premio da 1 milione di euro per l'esercente); 20 premi per le estrazioni mensili (10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti) e 30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire): 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.

IL PAGAMENTO DELLE VINCITE

L’agenzia delle Dogane e Monopoli avviserà i vincitori tramite PEC, posta raccomandata o SMS, in base a quanto indicato in fase di registrazione. I vincitori riceveranno il pagamento tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile per chi non ha un conto. Non bisognerà presentare alcuno scontrino per ricevere la vincita. Inoltre, tali somme sono esentasse e non concorrono alla formazione del reddito.

