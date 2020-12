Premi di rendimento ai dipendenti regionali, 2 mila euro per tutti

La Regione Siciliana ha deciso di assegnare al personale i premi di rendimento per intero: agli 11.710 dipendenti andranno quindi 27 milioni e 192 mila euro, dopo aver superato una valutazione sui risultati raggiunti. Un nuovo caso si apre quindi, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, dopo quello dell'impennata degli straordinari.

Il premio più alto andrà al dipartimento Beni Culturali: 4 milioni e 922 mila euro per 2.174 dipendenti. Al secondo posto il dipartimento Lavoro: 4 milioni e 624 mila euro che verranno divisi fra i 2.227 dipendenti (compresi quelli dei centri per l’impiego). Poi c’è il dipartimento Agricoltura, dove ai 1.322 dipendenti andranno 3 milioni e 208 mila euro. Seguono il Corpo forestale (1.761.805 euro per 729 agenti) e la Funzione Pubblica (1.127.761 euro per 489 dipendenti). Al dipartimento Trasporti i 528 dipendenti si divideranno un milione e 204 mila euro. I 650 funzionari del dipartimento Tecnico hanno strappato 1,7 milioni. Tutti gli altri uffici sono a cifre inferiori al milione.

Alla fine ogni dipendente avrà un premio di almeno 2 mila euro.

