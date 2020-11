Patrimoniale, Meloni: "È il regalo di Natale della sinistra"

"E alla fine in un emendamento presentato dalla sinistra alla manovra spunta la patrimoniale. Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani: un furto sui conti correnti. Questi nemici dei cittadini vanno fermati il prima possibile". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Dello stesso avviso il leader della Lega, Matteo Salvini: "Ritengono ricchi coloro che tra casa e risparmi in banca hanno 500mila euro. Con un Natale magro come mai in precedenza. Il solo pensare di tassare ora chi ha casa e risparmi è da arresto immediato", ha detto al "Caffè della domenica" di Maria Latella a Radio24 dove aggiunge: "L'ultima cosa che serve adesso sono nuove tasse".

"Hanno smentito? Io so solo che c'è un emendamento depositato, scritto. poi non so se Fratoianni e Orfini lo ritirano..." ha aggiunto.

