Palermo, la digital agency Immedia riapre le selezioni: ecco le posizioni aperte, come candidarsi

Cerchi un lavoro che ti soddisfi giorno per giorno, che ti permetta di incrementare le tue competenze e, perché no, di tornare in Sicilia e a Palermo. Con l'iniziativa Back to Sud, la digital agency IM*MEDIA apre una nuova campagna di recruiting rivolta a profili altamente qualificati ma che non rinunciano a mettersi alla prova.

Tre le figure richieste. L'agenzia ricerca, ad oggi, un programmatore back-end (specializzato in PHP, REST API e Database), uno sviluppatore front-end e un programmatore App React Native. Tutte le figure ricercate sono da inserire nell’organico dell'azienda che impiega già più di trentacinque persone.

"Fra l'altro, in considerazione di un 2021 che si prospetta intenso, l'agenzia - specificano - selezionerà anche collaboratori (freelance) a progetto che possano essere coinvolti su singoli progetti innovativi e stimolanti da sviluppare per grandi clienti internazionali e nazionali. IM*MEDIA vuole diventare infatti anche luogo di condivisione aprendo l’agenzia a possibilità di collaborazione con sviluppatori e professionisti che hanno intenzione di attivare percorsi di innovazione sul campo dello sviluppo software".

La digital agency based in Palermo è uscita rafforzata dal periodo del lockdown ed adesso si prepara a nuove assunzioni. "Il lockdown, grazie alle possibilità offerte dallo smartworking, ci ha dimostrato che lavorare al Sud si traduce in un vantaggio competitivo fortissimo - afferma Pasquale Esposito Lavina, co-founder IM*MEDIA -. Adesso è il momento di investire nella crescita ed è per questo che abbiamo deciso di dare il via alle nuove assunzioni attraverso una campagna di recruitment che punti ad attrarre south worker da tutta Italia e rafforzare il nostro organico con l'ingresso di Mirko Di Gregoli, un manager di rientro dal nord, a cui abbiamo affidato un ruolo chiave nella nostra azienda."

"Siamo alla ricerca di persone che abbiano voglia di contribuire alla crescita della nostra azienda - sottolinea Esposito Lavina - e le figure che ricerchiamo hanno profili altamente qualificati, per questo non possiamo fare a meno di rivolgerci anche a tutti quei ragazzi e ragazze che sono dovuti andare all'estero o al Nord per formarsi e trovare un impiego all'altezza delle loro competenze. Oggi un'azienda come IM*MEDIA offre la possibilità di fare il lavoro dei propri sogni a Palermo. Per i siciliani può essere un'occasione per tornare a casa, per altri invece un'opportunità per cambiare vita e scoprire tutti i vantaggi di vivere al Sud."

Per candidarsi basta accedere all'apposita sezione del sito: https://www.immedia.net/job.

