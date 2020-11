Energia, Terna investirà in Sicilia oltre 1,7 miliardi di euro

Terna investirà in Sicilia oltre 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo della rete elettrica nei prossimi 5 anni. La Sicilia al momento è la Regione italiana con più investimenti, circa il 20% previsti dal Piano strategico complessivo.

È quanto emerge, dopo il via libera del Consiglio d’amministrazione al nuovo piano industriale 2021 – 2025 presentato dall’amministratore delegato Stefano Donnarumma. "Attraverso questo Piano Industriale vogliamo rafforzare il fondamentale ruolo di Terna non solo per il sistema elettrico nazionale, ma per tutto il nostro Paese, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l’Italia è il naturale hub energetico", ha detto l'ad di Terna.

L'articolo di Matteo Iovane nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata