Pesca colpita dal Covid, dalla Regione 15 milioni per le aziende in crisi

Un aiuto economico pari a 15 milioni di euro per il sostegno delle filiere ittiche siciliane colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo prevede l'avviso, voluto dal governo Musumeci, pubblicato dal Dipartimento «Pesca Mediterranea» della Regione Siciliana, per gli aiuti alle imprese di pesca ai relativi equipaggi e alle axiende dell’acquacoltura.

«Al via l’atteso avviso per la erogazione degli aiuti necessari al settore della pesca - afferma Bandiera - attraverso questo provvedimento, diamo sostegno a tutti i pescatori ed armatori siciliani, richiedenti, che hanno visto rallentare o azzerare la propria attività di pesca, a causa dell’emergenza Covid, con un primo stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo di solidarietà per la pesca».

«Mai procedure così semplificate - afferma inoltre l'assessore - Al fine di ottenere il contributo, marittimi ed armatori, dovranno produrre soltanto una semplice autodichiarazione, che successivamente sarà sottoposta a verifiche a campione».

