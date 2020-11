Corecom: Gianpaolo Simone nuovo dirigente del comitato regionale Sicilia

Cambio al vertice del Corecom Sicilia. Il segretario generale della Regione Sicilia, Maria Mattarella, ha nominato Gianpaolo Simone nuovo dirigente responsabile del Comitato Regionale per le Comunicazioni, che assume l’incarico prendendo il posto di Francesco Di Chiara.

"Nel prendere atto del provvedimento, il Comitato ha ringraziato l'architetto Di Chiara per il costante impegno profuso in questi anni nello svolgimento del suo compito - dichiara la presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone -. Contemporaneamente abbiamo formulato al dottor Simone gli auguri per il nuovo e prestigioso incarico, auspicando una proficua collaborazione e una sinergia tra il Comitato e la struttura amministrativa che avrà l’onore di coordinare nell’interesse del sistema delle comunicazioni in Sicilia e delle nuove sfide che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, siamo chiamati ad affrontare".

Il nuovo dirigente, agronomo con una particolare propensione al customer satisfaction derivante dagli studi in marketing, vanta esperienza anche come Responsabile della sede della Regione Sicilia a Bruxelles. Il suo ultimo incarico all’Ufficio legale della Presidenza della Regione, in qualità di Responsabile unità di staff per il controllo di gestione.

