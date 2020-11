Esenzione bollo auto in Sicilia, prorogato il termine per la presentazione delle domande

Prorogato al 10 novembre il termine per la presentazione delle domande di esenzione Bollo Sicilia 2020. Potranno usufruirne coloro che hanno un’auto immatricolata da più di 10 anni o con una potenza fino a 53 kilowatt e un reddito inferiore ai 15mila euro.

Per accedere al bonus ci sarà una graduatoria che sarà stilata privilegiando i redditi più bassi. Quindi, potranno presentare domanda: - i proprietari di autovetture fino a 53 kw con reddito non superiore a 15 mila euro; - i proprietari di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 con reddito non superiore a 15 mila euro. È obbligatorio fornire le informazioni sul reddito, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Occorrerà quindi indicare il reddito anche se è pari a zero. Il provvedimento prevede lo sgravio anche per le associazioni di volontariato e di protezione civile iscritte nei rispettivi registri regionali, le cui auto sono utilizzate a uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile.

