Coronavirus, il Nursind scende in campo al fianco dei ristoratori

Il sindacato degli infermieri Nursind scende in campo anche in Sicilia al fianco dei ristoratori. La sigla autonoma ha lanciato un appello a tutti gli scritti per aiutare bar e strutture in crisi a causa dell’emergenza covid.

“Non abbiamo stipendi eccelsi – scrive il sindacato – ma una pizza, una colazione, una cena d’asporto possiamo permettercela. A marzo - dice rivolgendosi ai ristoratori - avete donato colazioni, pranzi e cene a tutti gli infermieri che stavano combattendo in prima linea. Siete stati voi a riconoscere in prima persona il grande sacrificio che stavamo facendo per lottare contro il virus. Adesso a causa di restrizioni siete voi a essere in difficoltà e noi abbiamo un grande cuore”.

Da qui la decisione del Nursind di compiere “un piccolo segno di ringraziamento e solidarietà verso chi, oggi, forse è più in difficoltà di noi”.

