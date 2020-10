Il decreto Ristori in Gazzetta ufficiale: ecco a chi vanno i contributi a fondo perduto, spuntano anche i taxi

Il decreto Ristori, dopo l'ultima firma da parte del presidente della Repubblica Mattarella, è ora in Gazzetta ufficiale. Sono 53 le categorie individuate attraverso i codici Ateco che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto ristori: secondo quanto si legge nel testo bollinato, si confermano indennizzi del 400% per le discoteche.

Entrano anche Taxi e Ncc che avranno un indennizzo al 100% di quanto già ricevuto con la prima edizione dei ristori del decreto Rilancio. Sono 38, invece, le categorie avranno un contributo del 200%, dai ristoranti a piscine e palestre. Per bar e pasticcerie, ma anche per alberghi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, i ristori saranno al 150%.

Ecco la lista dei codici Ateco che avranno accesso al contributo.

RISTORO AL 100%: Trasporto con taxi - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100%.

RISTORO AL 150%: Alberghi - Villaggi turistici - Ostelli della gioventù - Rifugi di montagna - Colonie marine e montane - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - Gelaterie e pasticcerie - Gelaterie e pasticcerie ambulanti - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

RISTORO AL 200%: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano - Ristorazione con somministrazione - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole - Ristorazione ambulante - Ristorazione su treni e navi - Catering per eventi, banqueting - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - Attività di proiezione cinematografica - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici - Organizzazione di convegni e fiere - Altra formazione culturale - Attività nel campo della recitazione - Altre rappresentazioni artistiche - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - Altre creazioni artistiche e letterarie - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) - Gestione di stadi - Gestione di piscine - Gestione di impianti sportivi polivalenti - Gestione di altri impianti sportivi nca - Attività di club sportivi - Gestione di palestre - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi - Altre attività sportive nca - Parchi di divertimento e parchi tematici - Sale giochi e biliardi - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - Attività di altre organizzazioni associative nca - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) - Stabilimenti termali - Organizzazione di feste e cerimonie.

RISTORI AL 400%: Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

