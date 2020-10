Al via in Sicilia il fondo unico regionale per lo Spettacolo: stanziati 9 milioni

L'assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina ha firmato il piano di riparto del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (Furs) per il 2020 pari a complessivi 9 milioni. Le somme sono così suddivise: Teatri a partecipazione pubblica, al settore lirico-sinfonico e musicale 3.671.265,00 euro, ai teatri di prosa e danza vanno 1.035.485,00 euro, per un totale di 4.706.750,00 euro. Ai privati, per la concertistica 983.580,00 euro, alle Bande 327.860,00 euro, ai Teatri 2.786.810,00 euro, per complessivi 4.098.250,00 euro.

"In un anno incredibile come quello che stiamo vivendo - dice l'assessore Manlio Messina - come governo Musumeci vogliamo dare un segnale ai nostri teatri e a tutto il mondo dello spettacolo aumentando le risorse. E se da un lato siamo costretti a dire no ai grandi eventi culturali dai grandi numeri, dall'altro lato non vogliamo rinunciare all'indispensabile opera culturale dei nostri teatri che devono lavorare sempre in condizioni di sicurezza a garanzia di attori, musicisti e maestranze e a garanzia del pubblico seppur contingentato. Spettacoli, sport e turismo - prosegue l'assessore - hanno pagato più di tutti il conto economico della pandemia e la Regione Siciliana ha messo in campo tutte le risorse possibili a disposizione del mondo dello spettacolo, dai teatri pubblici a quelli privati, che ha registrato danni gravissimi. Sta a noi oggi avere la capacità di vivere con responsabilità per poter godere di quello che al momento ci è concesso", sottolinea Messina.

© Riproduzione riservata