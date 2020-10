Manovra, il ministro Gualtieri: "Blocco dei licenziamenti fino a fine anno"

"Il blocco dei licenziamenti era già in esaurimento a novembre, con questa manovra abbiamo deciso di prolungarlo sicuramente fino alla fine dell’anno". Lo afferma il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a "Che tempo che fa" su Rai 3.

"È in corso un dialogo con i sindacati e vedremo come collegarlo all’evoluzione della pandemia", aggiunge. "Non vogliamo un nuovo lockdown e pensiamo di poterlo evitare" ha detto. Il governo implementerà "tutte le misure di contenimento", spiega, "che non sono nuovo lockdown". Ci saranno "misure giuste e adeguate".

