Contributi per albergatori e tour operator: nuovi bandi in Sicilia ma senza click day

Venerdì o la prossima settimana saranno pubblicati i bandi che danno il via alla corsa di albergatori, tour operator, guide turistiche e compagnie aeree per accaparrarsi i 75 milioni di contributi per promuovere il turismo in Sicilia.

Come racconta Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, è il nuovo test di tenuta per un governo che ha già registrato il flop del click day per i 150 milioni di aiuti a fondo perduto e il rinvio a fine mese dell’altro click day, che avrebbe dovuto assegnare oggi 10 milioni a tassisti di titolari di Ncc.

Forse anche per evitare il rischio del terzo flop l’assessore al Turismo, Manlio Messina, ha optato per un’altra piattaforma informatica, costruita ad hoc per questi bandi. Non sarà un click day ma anche la corsa ai 75 milioni per il turismo avverrà tramite una piattaforma a cui si accederà dal portale www.visitsicily.info.

Il bando prevede l’acquisto dagli albergatori di 635 mila pernottamenti. E da guide turistiche, diving center e altri operatori di 157 mila escursioni e 33 mila servizi di guida (turistica, vulcanologica, subacquea e accompagnatori). E ci saranno anche biglietti aerei acquistati dalle compagnie che volano su Palermo, Trapani, Catania e Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE