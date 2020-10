Sicilia Outlet Village festeggia il Luxury Day: il 3 ottobre eventi tra lusso e innovazione

Il 3 ottobre Sicilia Outlet Village festeggia il Luxury Day: una giornata di iniziative imperdibili e shopping delle migliori firme, irrinunciabile per i fashion addicted. Tante le iniziative in programma tra food e wine, beauty, auto di lusso e fragrances experience, che coinvolgerà i principali negozi del lusso.

Dall'organizzazione fanno sapere che tutto si svolgerà "sempre in totale sicurezza rispettando tutte le norme vigenti circa la sicurezza ed il distanziamento sociale". Tante le iniziative promozionali organizzate dalle migliori firme del lusso aderenti all’evento. Lo shopping all’interno di queste boutique permetterà di accedere a servizi esclusivi come consulenza make-up, personal shopper test dell’armocromia e ricamatore.

Per l’intera giornata la RS Motorsport S.p.A., con il Centro Porsche Catania ed il Centro Assistenza Porsche Palermo, esporrà in anteprima per Sicilia e Calabria la nuova Porsche Taycan, unica auto elettrica nella categoria lusso, connubio perfetto tra innovazione, sostenibilità ed eleganza. Inoltre, dalle 17 alle 20 i visitatori verranno guidati alla scoperta delle ultime tendenze dal mondo dell’alta pasticceria.

Il Presidente dell’Associazione Con.pa.it Sicilia Peppe Leotta, insieme alla Vegan Pastry Chef Enza Arena (autrice del libro “Natural Vegando –manuale di cucina vegana per tutti i gusti”) , al Maesto Pasticcere Gianluca Cavallo (vincitore dei campionati regionali “Risto World Italy” 2018); alle cake designers Claudia Consoli (delegato CONPAIT Sicilia per la provincia di Ragusa) & Daniela Marchese; al Maestro Pasticcere Leandro Faraci (vincitore del concorso regionale su monoporzioni 2019); al Maestro Pasticcere Santo Li Calzi (menzione speciale al Gelato World Tour Italian Challenge 2016) e al Maestro Pasticcere Valerio Vullo (II classificato al concorso milanse "Miglior panettone al cioccolato" organizzato da Italian Gourmet), si esibiranno in un vero e proprio cooking show, durante il quale realizzeranno dal vivo decorazioni scenografiche su cake e piccola pasticceria.

Nello stesso orario, la Fis – Fondazione Italiana Sommelier – & Bibenda, metteranno a disposizione i loro esperti per guidare gli ospiti del Village alla scoperta dei vini dolci delle cantine Alagna, Colosi Donnafugata, Fenech e Gullino, suggerendo loro i migliori abbinamenti per ogni tipologia di dessert.

Spazio anche alla bellezza. Dalle 17 alle 20 l’equipe di Toni Pellegrino darà consigli di stile alle clienti del Village, trasformando il loro look e donando un tocco glamour e contemporaneo alle ospiti che decideranno di affidarsi alle mani degli hair-stylist tra i più esperti e ricercati di tutta la Sicilia; la consulente olfattiva Francesca Giuffrida di Ciurì Fragranze di Sicilia, esperta di profumeria artistica siciliana per ambienti, suggerirà alle ospiti la fragranza giusta per ogni ambiente, valutando gli effetti benefici ed emozionali che possono essere evocati.

Per gli iscritti al nuovo programma Vip Club, che dà accesso a vantaggi e promozioni presso partner esclusivi, solo per questa giornata i punti varranno doppio.

© Riproduzione riservata